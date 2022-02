Gigi und Bella Hadid: Wirbel um nacktes Schwestern-Shooting

Sie machen beide internationale Model-Karriere, nun haben Gigi und Bella Hadid gemeinsam für ein ungewöhnliches Fotoshooting posiert. Für eine Versace-Kampagne zogen die beiden Schwestern blank und präsentierten sich im Eva-Kostüm.

Geteilte Reaktionen auf Gigis und Bellas Nackt-Shooting

Während ihre Brüste von langen Haar-Extensions bedeckt werden, tragen Gigi und Bella sonst nur Versace-Taschen im Wert von rund 1.833 Euro. Inspiriert wurden die freizügigen Bilder vom biblischen Garten Eden. Die beiden Models halten einen Apfel in der Hand - in Anlehnung an den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Um Bella Hadids Bein schlängelt sich eine Schlange.

Donatella Versace veröffentlichte ein Foto der aktuellen Handtaschen-Kampagne mit den Hadid-Schwestern auf ihrem Instagram-Account. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Bild über 891.000 Mal gelikt.

"Pure Verführung, heißt es unter anderem im Kommentar-Bereich.