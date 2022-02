"Brutal entstellt": Linda Evangelista zeigt sich erstmals nach Eingriffen

Das Supermodel reichte im September eine Klage ein, in der sie die Muttergesellschaft von Cool Sculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., auf Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen US-Dollar verklagte und behauptete, sie sei arbeitsunfähig, seit sie sich von August 2015 bis Februar 2016 sieben Cool Sculpting-Sitzungen in der Praxis eines Dermatologen unterzogen habe.

"Ich habe es geliebt, auf dem Laufsteg zu stehen. Jetzt habe ich Angst davor, jemanden zu treffen, den ich kenne", erzählte sie im Interview unter Tränen und fuhr fort: "Ich kann so nicht mehr leben, versteckt und beschämt. Ich könnte einfach nicht länger in diesem Schmerz leben. Ich bin bereit, endlich zu sprechen."

Auf Instagram hatte sie bereits vor einer Weile erklärt: "Ich möchte erhobenen Hauptes mein Haus verlassen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe."

Linda Evangelista: Korrektur-Versuche brachten keinen Erfolg

Wenige Monate nach ihren Eingriffen merkte die 56-J√§hrige, dass die Bereiche, die sie verkleinern lassen wollte, anschwollen und sich anschlie√üend verh√§rteten. Zur√ľck blieben W√∂lbungen an ihrem Kinn, ihren Oberschenkeln und im BH-Bereich. Sport und Di√§ten h√§tten nichts gebracht, um gegenzusteuern, weshalb sie sich erneut einigen Eingriffen unterzogen habe und damit hoffte, das Ergebnis korrigieren zu lassen - ohne Erfolg, denn die Beulen blieben. "Es war nicht einmal ein kleines bisschen besser", berichtete Evangelista. "Die Beulen sind steinhart. Wenn ich ohne Mieder in einem Kleid laufe, habe ich Scheuerstellen, die fast bluten."