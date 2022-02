Chet Hanks: Sohn erhebt Vorwürfe gegen Vater Tom Hanks

Der Rapper enthüllte, dass er wünschte, es jemand wäre dagewesen, um ihm Ratschläge zu geben, bevor er "einen Weg der Selbstzerstörung" einschlug. "Ich hatte kein starkes männliches Vorbild, um mir zu sagen: [...] Vergiss diese Leute. Sie sind nur neidisch auf dich", sagte er über seinen Vater.

"Das hätte ich hören müssen", so Chet. Aber: "Ich hatte niemanden, der mir das sagte. Ich erzähle es jetzt der jüngeren Version von mir, was ich damals hätte zu hören bekommen müssen."

Chet Hanks hatte jahrelanges Suchtproblem

Bereits vor einigen Jahren hatte der Promispross über den "Fluch", Tom Hanks' Sohn zu sein, gesprochen.

In der Vergangenheit war Chet wegen Drogenmissbrauchs in die Schlagzeilen gekommen. Jahrelang soll er Probleme mit Drogen und Alkohol gehabt haben. 2015 soll er während eines Aufenthalts in London ein Hotelzimmer verwüstet und Frauen sexuell bedrängt haben und galt kurz darauf als vermisste. Auf Instagram hatte er bekannt gegeben, "den Kopf freikriegen" zu müssen. Eine Spur führte damals nach Barstow in Kalifornien, eine Stadt, berühmt für einen Umschlagplatz für illegale Drogen wie Crystal Meth.

Im Dezember 2016 gab Hanks auf seinem Instagram-Konto die Geburt seiner Tochter bekannt und erklärte, dass er bereits seit anderthalb Jahren "clean" sei. Seitdem war er in einigen Rollen in Fernsehserien zu sehen. Darunter in "Maron", "Shameless", "Lass es, Larry!" und "Imperium". Im Jahr 2020 trat Chet Hanks an der Seite seines Vaters im Kriegsdrama "Greyhound – Schlacht im Atlantik" auf.