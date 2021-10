Der steigende Druck führte dazu, dass die Nachfrage nach nicht-invasiven Behandlungen wie Evangelistas Kälte-Treatment sowie minimal-invasiven Eingriffen mit Botox und Hyaluronsäure explodiert ist – und diese auf Instagram immer offener thematisiert werden. Mit dem Effekt, dass jeder Eingriff ohne Skalpell zunehmend auf die leichte Schulter genommen wird, wie Expertinnen berichten.

„Vor allem sehr junge Frauen haben eine verherrlichende Vorstellung von der Art und Weise, wie sie aussehen möchten. Und sehen es als unkomplizierte Angelegenheit an, dieses Ziel zu erreichen“, sagt Anna-Maria Kiprov von der Privatklinik Kiprov. An die Verschönerung des eigenen Körpers beim Beauty-Doc werde zunehmend „mit einer rosaroten Brille“ herangegangen. Sie habe immer öfter Patientinnen (und so manchen Patienten), die auf die Aufzählung diverser Risiken bei Beauty-Behandlungen unzufrieden reagieren. „Aber über diese muss eben auch gesprochen werden.“