Der Kampf gegen die Alterung: Was kann eine Augencreme bewirken?

Wer sein Gesicht mit einer simplen Feuchtigkeitscreme einschmiert, könne dennoch versuchen, ob sie rund um die Augen vertragen wird. „Wenn ja, spricht nichts dagegen.“

Was die neuen Inhaltsstoffe können

Bewährte Klassiker wie Koffein gegen Schwellungen sind nach wie vor in zahlreichen Produkten zu finden. Die Marke Sensai setzt seit Kurzem auf einen Kalt-Warm-Effekt, der die Muskulatur aktivieren soll: Abends soll zuerst eine kühlende Essenz, anschließend eine wärmende Creme aufgetragen werden. Die Wiener Naturkosmetikmarke Less is More verwendet den Wirkstoff Neuropholin: „Das ist ein Extrakt aus wildem Indigo, der die Cortisolproduktion der Hautzellen bis zu 70 Prozent reduziert“, erklärt Co-Gründerin und Chemikerin Doris Brandhuber. Das Stresshormon kann unter anderem auch Augenringe fördern.