Verpfuschter Beauty-Eingriff: "Würde mir nichts mehr machen lassen"

Ihre von Natur aus schmalen Lippen hatten Anna H. (Name von der Redaktion geändert) schon lange gestört, vor einem Jahr wollte die Wienerin endlich etwas daran ändern. Bei einem Arzt ließ sie sich die Oberlippe mit Hyaluronsäure aufspritzen. Mit verheerenden Folgen: „Mir wurde viel zu viel injiziert, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Ich hatte plötzlich Schlauchbootlippen“, erinnert sich die 34-Jährige. Ein zweiter Termin beim Arzt machte die Sache nur noch schlimmer. „Er sagte, da müsse man einfach noch mehr spritzen, damit es so aussieht, wie ich es möchte.“ Die Hyaluronsäure begann zu verrutschen, Knötchen bildeten sich in den Lippen.