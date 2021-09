Linda Evangelista über verpfuschte Beauty-OP: "Bin brutal entstellt"

Linda Evangelista stammt aus einer italienischen Familie. 1987 wurde sie beim "Miss Teen Niagra Contest" von einem Modelscout entdeckt und zog daraufhin nach New York, wo sie von der Modelagentur Elite unter Vertrag genommen wurde. Im Big Apple gelang ihr der Durchbruch. Envangelista zog nach Paris und eroberte die Laufstege der Welt. Bekannt war das Supermodel der 90er vor allem für ihre Wandelbarkeit und ihre ständig wechselnden Haarfarben und -schnitte, was ihr in der Modelbranche den Spitznamen "Chamäleon" einbrachte.