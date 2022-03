GNTM: Eklat bei Umstyling - Kandidatin erzürnt Heidi Klum und fliegt raus

Doch die GNTM-Chefin ließ nicht mit sich verhandeln. "Ich habe mir was bei dem Look gedacht", ärgerte sich Heidi Klum. "Deine Perücke hat 7.000 Euro gekostet", teilte sie Jasmin wütend mit. Auch Plus-Size-Model Sarina Nowak, die einst selbst bei Kandidatin in Heidis Castingshow war, zeigte sich von Jasmins Verhalten entsetzt und bezeichnete deren Entscheidung, die Perücke in Eigenregie anpassen zu lassen, als "respektlos". Da Jasmin auch bei der Entscheidung auf dem Laufsteg nicht wirklich überzeugen konnte, musste sie am Ende die Show verlassen.

Klum schickt älteste Kandidatin nach Hause

Die Koffer packen musste auch Senior-Model Barbara. Die 68-Jährige hatte bisher kaum Fortschritte gemacht und gab beim Entscheidungs-Run auf dem Laufsteg Yoga-Posen zum Besten, die wenig mit modeln zu tun hatten - weswegen sich Klum von der ältesten der GNTM-Teilnehmerinnen schweren Herzens verabschieden musste.

Das radikalste Umstyling der neuen GNTM-Staffel

Die radikalste Typveränderung bekam übrigens Vanessa verpasst. Ihre langen, brünetten Haare wichen einem frechen Bob mit Pony. Zum Entsetzen der 20-Jährigen wurde dieser auch noch gebleicht und schließlich grün gefärbt.