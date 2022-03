Was wohl Heidi dazu sagt? Seal und seine Freundin heizen Spekulationen an

Seal scheint es aber nicht zu kĂŒmmern, was die Mutter seiner Kinder von seiner neuen Freundin hĂ€lt. Er genießt seine Beziehung mit seiner ehemaligen Angestellten sichtlich. Vergangenen Oktober zeigte sich der 59-JĂ€hrige erstmals ganz offiziell bei der Premiere des Westerns "The Harder They Fall" zusammen mit Laura Strayer. Zumindest den Segen seiner Adoptiv-Tochter Leni Klum scheint Seal zu haben - diese war bei seinem Red-Carpet-Auftritt mit seiner neuen Freundin nĂ€mlich auch mit von der Partie.