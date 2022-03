Commonwealth Day: Auftritt von Herzogin Kate mit versteckter Bedeutung

Britische Royals verhalten sich eigentlich politisch neutral. Bereits vor einigen Tagen hatten Prinz William und Herzogin Kate aber bereits ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Bei ihrem Besuch des ukrainischen Kulturzentrums in London trug die Herzogin einen blauer Sweater und ein blau-gelbes Abzeichen - in den Farben der ukrainischen Flagge. Auch William trug ein Abzeichen in gelb-blauer Farbe.

Queen Elizabeth II. sendet Botschaft in "schwierigen Zeiten"

W√§hrend Herzogin Kate in der Westminster Abbey einmal mehr gl√§nzte, blieb Queen Elizabeth II. der Veranstaltung fern. In einem offiziellen Statement sprach sie den B√ľrgerinnen und B√ľrgern des Commonwealth-Staatenbundes jedoch Kraft und Zuversicht zu. "In diesen schwierigen Zeiten hoffe ich, dass Sie Kraft und Inspiration daraus ziehen k√∂nnen, was uns verbindet, w√§hrend wir zusammen auf eine gesunde, nachhaltige und erfolgreiche Zukunft f√ľr alle hinarbeiten", schrieb die 95 Jahre alte Monarchin in einer Botschaft zum Commonwealth Day.

Ihre Teilnahme an der Veranstaltung mit rund 1.500 G√§sten hatte die Queen am Freitag ohne n√§here Angabe von Gr√ľnden abgesagt - wie bereits mehrere √∂ffentliche Termine in den vergangenen Monaten. Das 70-j√§hrige Thronjubil√§um der Queen spielte in diesem Jahr auch in dem Gottesdienst eine wichtige Rolle, Elizabeth hatte 1952 den Thron bestiegen.

In ihrer Botschaft nahm die Monarchin erneut Bezug auf ihr Versprechen, ihrem Volk bis zu ihrem Lebensende als K√∂nigin zu dienen. "In diesem Jahr meines Platinjubil√§ums hat es mir Freude gemacht, mein Versprechen aus dem Jahr 1947 zu erneuern, dass mein Leben f√ľr immer dem Dienst gewidmet sein wird", schrieb sie. Die damalige Prinzessin hatte in einer Ansprache gesagt: "Ich erkl√§re, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll."

Am Commonwealth-Tag wird die Verbundenheit der 54 unabhängigen Mitgliedstaaten des Commonwealth-Staatenbundes gefeiert. Er fällt jährlich auf den zweiten Montag im März.

(Quelle: www.vip.de)