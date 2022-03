Die starken First Ladys der Ukraine und Putins versteckte Frau

Gekannt hatten die beiden einander schon seit gemeinsamen Schultagen. Olena wollte ursprünglich Architektin werden, entdeckte aber bald ihre wahre Passion: das Schreiben. So verfasste sie Texte und Drehbücher für die Kabarettgruppe ihres geliebten Wolodimir, der in der Polit-Satire "Diener des Volkes", in der er bereits Jahre vor seiner Kür zum tatsächlichen Präsidenten bereits als Staatsoberhaupt brillierte und in dieser Paraderolle zum extrem populären TV-Star wurde.

Das Paar hat zwei Kinder, Tochter Oleksandra (17) und Sohn Kyrylo (9). Die Familie hielt Selenskij nach Tunlichkeit stets aus der Öffentlichkeit heraus. Aktuell schwebt die russische Bedrohung nach seinen Worten nicht nur über ihm als "Ziel Nummer 1" der Invasoren, sondern auch über Frau und Kindern als "Ziel Nummer 2".

Der exakte Aufenthalt der Selenskijs ist derzeit unklar – ob sie in der Hauptstadt Kiew ausharren – wie Handy-Aufnahmen des Präsidenten seit Tagen beweisen – oder sich an einem sichereren Ort befinden, ist augenblicklich Spekulation.Olena Selenska sieht sich in ihrer Eigendefinition übrigens keinesfalls als "mächtige Politikerin". 2019 sagte sie der ukrainischen Ausgabe der "Vogue", sie wolle "zwischen Volk und Beamten vermitteln, damit Letztere die Ersteren hören".

Natalia als Ehefrau von Vitali Klitschko

Als Ehefrau an der Seite des mehrfachen Profiboxweltemeisters im Schwergewicht und Bürgermeisters der ukrainischen Haupt- und 3-Millionen-Stadt Kiew, Vitali Klitschko, steht seit 1996 Ex-Model Natalia (48). Sie haben drei Kinder: Yegor (22), Elizabeth (20) und Maxim (16). Seit 2014 ist der gebürtige Kirgise Vitali, dessen jünger Bruder Wladimir (45) gleichfalls gefeierter Champion im Ring war, Stadtvater.