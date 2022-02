Ukraine: Rührende Worte von Klitschko-Ex Hayden Panettiere

Die 32-Jährige postete ein Bild von sich, Klitschko und mehreren Personen bei einer Demonstration, auf dem die Schauspielerin lächelnd eine Frau umarmte. Dazu schrieb der "Scream 4"-Star: "Ich habe die Stärke des ukrainischen Volkes persönlich miterlebt, das so hart für seine Unabhängigkeit gekämpft und sein Land über die Jahre hinweg leidenschaftlich verteidigt hat".

Anschließend betonte sie: "Was Putin tut, ist eine absolute Schande" und fügte hinzu: "Dieser schreckliche Moment in der Geschichte sendet eine erschreckende Botschaft aus: die Botschaft, dass es in der heutigen Zeit, im Jahr 2022, in Ordnung ist, die Rechte freier Menschen zu verletzen und Autokraten wie Putin zu erlauben, sich zu nehmen, was sie wollen."