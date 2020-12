Hayden Panettiere: Seltene Liebesbekundung an Tochter Kaya

Schauspielerin Hayden Panettiere kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie schnell ihre Tochter erwachsen wird. Der 31-jährige "Nashville"-Star feierte am Mittwoch den 6. Geburtstag von Kaya Evdokia, seiner Tochter aus deiner Beziehung mit Wladimir Klitschko, mit einer süßen Hommage auf Instagram.

Hayden Panettiere gratuliert Tochter zum Geburtstag

"Heute vor 6 Jahren habe ich die erstaunlichste (nicht mehr so ​​kleine) Kreatur getroffen", schrieb Panettiere zu einem Foto einer Geburtstagstorte in Form der Nummer sechs, die mit Makronen und Marshmallows dekoriert ist. "Ich kann nicht glauben, dass mein kleines Mädchen so groß wird", so die Schauspielerin weiter.