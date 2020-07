Hayden Panettiere: Jetzt will sie ihren Ex fertig machen

"Ich trete mit der Wahrheit hervor darüber, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Kraft geben wird, die in missbräuchlichen Beziehungen stecken. Damit sie sich die Hilfe holen, die sie verdienen", so die Message der Schauspielerin. "Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, damit dieser Mann nie wieder jemandem weh tun kann. Ich bin dankbar für mein Unterstützersystem, das mir geholfen hat, die Courage zu finden, um wieder meine Stimme und mein Leben zurückzugewinnen."

Mitte Juni hatte ein Insider gegenüber UsWeekly erzählt, dass Panettiere schon seit einiger Zeit "keinen Kontakt" mehr zu Hickerson habe.

"Er ist in seine Heimatstadt in Südkalifornien zurückgezogen und ihre Freunde beten, dass das das Ende von Haydens Reise an seiner Seite ist", hatte die anonyme Quelle erzählt und behauptet, dass Panettiere auf dem Weg der Genesung sei.