Hayden Panettiere: Ist sie in Hollywood unten durch?

Inzwischen ist es jedoch ruhig geworden um die Schauspielerin. 2016 war sie in "Custody" zum letzten Mal in einem Film zu sehen. Das Drama, in dem Panettiere für ihre Darstellung einer jungen Anwältin zwar Rezensenten überzeugte, war nach seiner Premiere auf dem Tribeca Film Festival aber lediglich auf dem Streamingportal Lifetime zu sehen. Auch Serienrollen blieben nach dem Finale von "Nashville" aus.

Dafür sorgte das Privatleben der Seriendarstellerin immer wieder für Schlagzeilen.

Von 2006 bis 2007 war Panettiere mit ihrem Schauspielkollegen Stephen Colletti liiert, später datete sie ihren "Heroes"-Co-Star Milo Ventimiglia.