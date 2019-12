Hayden Panettiere nach langer Pause kaum wiederzuerkennen

Der Pixie-Cut mit abrasierten Seiten erinnere sie an ihre Rolle in "Scream 4", für die sie einen ganz ähnlichen Schnitt hatte, wie Panettiere auf Twitter zu dem Foto schreibt. Leonard Zagami, der für die kurzen Haare verantwortlich ist, erläutert gegenüber E!News: " Hayden war auf der Suche nach einer radikalen Veränderung, also haben wir uns gestern Abend einfach dafür entschieden! Es ist eine moderne Version eines klassischen Pixies, aber etwas gewagter. Die Farbe ist silber, aber nicht grau." Den Schnitt habe sie sich schon länger gewünscht, wegen verschiedener Schauspielprojekte aber nie umsetzen können. Nun, da sie ein wenig Freizeit hat, war der Moment dann endlich gekommen.

Zuletzt spielte Hayden Panettiere in der Serie " Nashville", die von 2012 bis 2018 ausgestrahlt wurde.