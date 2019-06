Umfeld in Sorge um Hayden Panettiere

Kommt sie nicht von Hicherson los?

Freunde sollen sich allerdings Sorgen machen, dass die beiden den Beschluss des Gerichts ignorieren könnten. Denn weder Hickerson noch Panettiere scheinen die richterliche Anordnung besonders ernst zu nehmen. Was für die beiden Konsequenzen haben könnte. "Ein Verstoß gegen die Verordnung gefährdet beide. Sie könnten in ernsthafte Schwierigkeiten geraten", so ein Insider gegenüber Us Weekly.