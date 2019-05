Insider über Hayden Panettieres Freund: "Er ist ein Wrack"

Lesley Vogel (63), Panettieres Mutter, äußerte bereits zuvor ihre Sorge um Tochter Hayden. Hickerson sei kein guter Umgang für diese, so Vogel. "Ich weiß, dass er einen Hang zu körperlicher Gewalt hat. Aber ich hätte niemals daran gedacht, dass sich das mal gegen Hayden richten würde", erzählte sie gegenüber dem US-Portal Radar Online.

Panettieres Mutter verriet damals außerdem, dass sie den Absichten des Mannes nicht traue.

Hickerson öfter in Konflikt mit dem Gesetz

Wie US-Medien berichten, soll Brian Hickerson bereits zuvor in Konflikt mit dem Gesetz gekommen sein.

So sei der 30-Jährige laut Berichten Ende März um halb drei Uhr morgens mit einem schwarzen Geländewagen unkontrolliert in eine Reihe parkender Autos gefahren. Der Aufprall soll so stark gewesen sein, dass sich dessen Fahrzeug überschlagen habe und zwischen einem Holztor und einem der anderen Wagen eingeklemmt worden sei.