Hayden Panettiere: Sie hat schon einen Neuen

So glücklich hat man Hayden Panettiere schon lange nicht mehr gesehen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte (dazu mehr), zeigte sich nach der Trennung von Box-Star Wladimir Klitschko im Restaurant "Craig's" in West Hollywood mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

Panettiere : Kaum getrennt, schon wieder verliebt?

Von Trennungsschmerz nicht die Spur: Panettiere präsentierte sich beim Verlassen des Lokals Hand in Hand mit ihrem sportlichen Begleiter – und machte dabei (übrigens barfuß) einen gelösten Eindruck.