Trennung bei Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere

Zeit für Veränderungen

"Ich glaube, in ihrem Leben gibt es gerade viele Veränderungen", äußerte sich Mutter Lesley Vogel über das Beziehungs-Aus gegenüber dem Onlinemagazin. Und ergänzt: "Aber ich glaube, es sind positive Veränderungen." Hayden plane nach der jahrelangen Arbeit zur Serie "Nashville" eine berufliche Auszeit: "Sie muss eine kleine Pause einlegen und für sich entscheiden, was sie machen will", so ihre Mutter weiter.