Anna Netrebko: Die politischen Pirouetten einer "Unpolitischen"

Netrebko tat es – aber vorerst halbherzig. „Ich bin gegen diesen Krieg“, schrieb sie zwar am Wochenende auf Instagram. „Ich will, dass dieser Krieg endet und dass die Menschen in Frieden leben.“ Der Nachsatz jedoch entwertete in den Augen vieler dieses Statement: Netrebko finde es „nicht richtig“, dass Künstler „gezwungen“ werden, sich politisch zu äußeren. Sie sei „keine politische Person“, schrieb die Sängerin, die ihren 50er im Kreml feierte und 2014 der Oper in Donetsk Geld spendete, nachdem die Region von russischen Separatisten erobert worden war. Auf Fotos hält sie eine Flagge der Rebellen.

Zu Wochenbeginn geriet Netrebko in jenen Strudel an Absagen und Anprangerungen, in dem Gergiev gelandet war: Sie sagte Auftritte in Hamburg und Mailand mit einigem Trotz („ich bin gesund, aber komme nicht“) ab, bevor sie ausgeladen werden konnte, und meinte, sich vorerst aus dem Konzertbetrieb zurückzuziehen.