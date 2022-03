Münchner Philharmoniker feuern russischen Stardirigenten Gergiev

Auch die Münchner Philharmoniker trennen sich von ihrem Stardirigenten: Valery Gergiev, dessen Nähe zum russischen Machthaber Vladimir Putin zum Thema wurde, wird nicht mehr am Pult des Orchesters stehen.

Orchester auf Distanz

Nachdem vergangene Woche die Wiener Philharmoniker und die Carnegie Hall eine geplante Konzertserie in New York ohne ihn abhielten, kündigte am Montag die Mailänder Scala an, den Maestro nach Verstreichen eines Ultimatums das Dirigat der „Pique Dame“ zu entziehen. Zuvor hatte auch das Schweizer Lucerne Festival angekündigt, im Sommer auf geplante Konzerte des putinfreundlichen Dirigenten zu verzichten.

Ultimatum verstrichen

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, hatte Gergiev ein Ultimatum bis Mitternacht gesetzt. Es werde keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben, sagte Reiter. Gergiev habe sich zu der Aufforderung, „sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt“, nicht geäußert, erklärte der Oberbürgermeister. Der Russe stand dem Orchester seit 2015 vor. Die Münchner Künstleragentur Gergievs hat sich bereits von dem Künstler getrennt.

Kritik an Gergiev wächst

Die Auftritte des 68-jährigen Gergievs sind angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine in die Kritik geraten, gilt der Dirigent doch seit langem als dezidierter Unterstützer von Russlands Präsident Wladimir Putin. Er war in Wahlwerbespots für den Kreml-Herrscher aufgetreten oder hatte 2014 einen offenen Brief unterzeichnet, der die Annexion der Krim befürwortete. Auch gilt der aus einer nordossetischen Familie stammende Gergiev als mächtigste Figur im russischen Kulturbetrieb, steht er doch seit 1996 dem St. Petersburger Mariinsky-Theater vor.