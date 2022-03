Zwillinge im Partnerlook: Erster Auftritt nach Charlènes Rückkehr nach Monaco

Nach monatelangem Aufenthalt in einer Klinik außerhalb Monacos hat der Palast am 12. März bekannt gegeben, dass Fürstin Charlène an den Fürstenhof zurückgekehrt sei. Die 44-Jährige hatte sich wegen körperlicher und seelischer Erschöpfung im November in Behandlung begeben. "Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", hatte Albert II. damals erklärt. Mittlerweile ist die Fürstenfamilie wieder vereint. In den kommenden werde Charlène aber auch weiterhin keine offiziellen Auftritte absolvieren, sondern sich auch weiterhin schonen und sich erst nach und nach ihren Verpflichtungen als Fürstin widmen.

Albert und Zwillinge: Erster Auftritt nach Charlènes Rückkehr

Anlässlich seines 64. Geburtstages am 14. März hatte sich Fürst Albert II. noch alleine im Fenster des Palasts der Öffentlichkeit präsentiert. Nun haben auch Jacques und Gabriella, die Zwillinge des Fürstenpaares, den ersten Auftritt seit der Rückkehr ihrer Mama nach Monaco absolviert.

Anlässlich des St. Patrick's Days besuchte Albert zusammen mit seinen Kindern die Prinzessin Grace Irish Library, um einem Konzert beizuwohnen. Die Zwillinge präsentierten sich zu Ehren des Gedenktages des irischen Bischofs Patrick im grünen Partnerlook. Gabriella wirkte bei dem Familienauftritt, der abermals ohne die Fürstin stattfand, zwar etwas zurückhaltend. Ihr Bruder Jacques schien dafür umso interessierter zu sein, als er der musikalischen Darbietung lauschte und später zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester Fotos vom gemeinsamen Irlandbesuch aus dem Jahr 2021 bestaunte.