Früher als gedacht: Hinweis auf baldige Rückkehr Fürstin Charlènes nach Monaco?

Seit vergangenen November wird Fürstin Charlène in einer Klinik außerhalb Monacos behandelt. Während die französischen Zeitschrift Voici zuletzt das Gerücht verbreitete, dass die zweifache Mutter nicht die Absicht hegen soll, nach ihrer Therapie an den Fürstenhof zurückzukehren und angeblich bereits Umzugspläne für ihre Zukunft schmiede, wird nun ein Instagram-Posting von der Boulevardpresse als Hinweis darauf gedeutet, dass Charlène vielleicht doch früher als erwartet, Monte Carlo wieder mit ihrer Anwesenheit beehren könnte.

Kehrt Charlène schon bald nach MoCnaco zurück?

Auf der Instagram-Seite der Wohltätigkeitsorganisation der monegassischen Fürstin, "Fondation Princesse Charlène", wird aktuell die "Riviera Water Bike Challenge" beworben. "Die Riviera Water Bike Challenge findet 2022 wieder statt!", lautet die freudige Verkündung. Die Sportveranstaltung, die bisher zu den wichtigsten Terminen im Kalender Fürstin Charlènes zählte, werde am am 5. Juni stattfinden und vom Yacht Club de Monaco aus starten, heißt es in einem neuen Posting.

"Die Teilnehmer werden zusammen mit Sportprominenz 5er-Teams für einen Waterbike-Staffellauf im Hafen von Monaco bilden, um Spenden für die Projekte der Prinzessin Charlene von Monaco-Stiftung zur Verhinderung des Ertrinkens zu sammeln", wird erklärt.