Fürstin Charlène teilt Erinnerung an glücklichere Zeit mit Albert

Erinnerung an glückliche Zeiten

Auch der offizielle Instagram-Account von Fürstin Charlène wurde wohl genau beäugt. Offizielle Geburtstagsglückwünsche an ihren Mann suchte man hier jedoch vergebens. Dafür gratulierte Charlènes Stiftung "Fondation Princesse Charlène" Fürst Albert mit Fotos der Fürstenfamilie aus unbeschwerten Zeiten in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen Albert, seine Frau und die Zwillinge in privatem Ambiente vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs. Auf einem der Bilder lächelt Charlène glücklich und sichtlich entspannt in die Kamera.

"Die Stiftung von Prinzessin Charlène von Monaco wünscht H.S.H. Fürst Albert von Monaco II alles Gute zum Geburtstag", schrieb die Organisation - und verlinkte den offiziellen Instagram-Account von Charlène.

Die veröffentlichten Bilder können als weiteres indirektes Dementi kursierender Trennungsgerüchte gedeutet werden. Der Palast hatte die Familienschnappschüsse erstmals 2020 anlässlich von Charlènes und Alberts neunten Hochzeitstag veröffentlicht. Es war der letzte Hochzeitstag, den das Paar gemeinsam verbracht hatte. Letztes Jahr, feierten Albert und Charlène ihr zehnjähriges Ehe-Jubiläum getrennt, da die Fürstin aufgrund gesundheitlicher Probleme in Südafrika festsaß.