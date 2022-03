Charlène mit neuem Look: Erstes Foto nach Klinikaufenthalt

Die Welt blickt gespannt nach Monaco: Am 12. März hat der Fürstenpalast bekannt gegeben, dass Fürstin Charlène nach beendetem Klinikaufenthalt nach Monte Carlo zurückgekehrt sei. In Absprache mit ihren Ärzten habe die 44-Jährige "angesichts der Tatsache, dass ihre Genesung gut voranschreitet", zusammen mit Albert entschieden, ihre "Genesung nun im Fürstentum bei ihrem Ehemann und ihren Kindern" fortzusetzen. Nun wurde die Fürstin erstmals nach ihrem Klinikaufenthalt gesichtet.

Fürstin Charlène soll ohne Albert nach Bern gereist sein

Die Bild veröffentlichte ein Foto, welches Fürstin Charlène am Flughafen in Nizza zeigt. Offenbar hat sich die ehemalige Profischwimmerin einen neuen Look zugelegt. Auf dem Paparazzi-Foto ist die zweifache Mutter mit platinblonden, fast schon weißen und raspelkurzen Haaren zu sehen. Für einen Kurztrip soll sie nach Bern gereist sein, berichtet das deutsche Blatt. Auf dem Flughafen wurde sie ohne ihren Ehemann, Albert II., gesichtet.