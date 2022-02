Nach Scheidungsgerüchten: Prinz Daniel reist ohne Victoria in die USA

Prinz Daniel von Schweden wird im März ohne seine Ehefrau Victoria in die USA fliegen. Wie Daniel Urso, der Pressesprecher des schwedischen Palastes gegenüber der Zeitschrift Svenk Dam bestätig, werde der 48-Jährige im kommenden Monat im Namen seines Unternehmerprogramms "Prins Daniels Fellowship" einige Tage Amerika verbringen.

Prinz Daniel: USA-Besuch ohne Prinzessin Victoria

Vom 13. bis einschließlich 17. März werde sich Prinz Daniel demnach in den USA aufhalten. Die ersten drei Tage werde er in San Francisco, Kalifornien, verbringen. Am 16. und 17. stehen Termine in Seattle, Washington, an.

Kronprinzessin Victoria und ihr Ehemann sahen sich zuletzt mit bösen Gerüchten um ihre Beziehung konfrontiert. Das Klatschportal Stoppa Pressarna hatte über eine Ehekrise und eine bevorstehende Scheidung spekuliert - Gerüchte, gegen die sich die zweifachen Eltern vehement zur Wehr setzen und die Daniel und Victoria in den sozialen Medien kürzlich dementierten.