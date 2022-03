Prinz Andrew: Tochter Eugenie könnte Skandal erneut aufwirbeln

Vor wenigen Wochen wurde verkündet, Prinz Andrew und Klägerin Virginia Roberts Giuffre hätten sich außergerichtlich geeinigt, nachdem sie den Royal beschuldigte, sie als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben. Kritische Reaktionen über die Einigung ließen nicht lange auf sich warten. Doch auch ein neues Projekt seiner Tochter, Prinzessin Eugenie, könnte den Skandal um ihren Vater noch einmal ordentlich aufwirbeln.

Prinz Andrew: Eugenie macht sich gegen Menschenhandel stark

In einem Brief kündigten Prinz Andrew und Klägerin Giuffre an, die Einstellung des Prozesses zu beantragen. Giuffre warf dem 61-jährigen Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie gab an, Opfer eines von dem Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein. Dabei sei sie laut ihren Angaben von beiden zum Sex mit dem britischen Royal gezwungen worden. Doch bevor es zum Prozess kam, wurde eine Einigung erzielt. Der Herzog von York hatte zwar bisher jegliches Fehlverhalten bestritten, willigte demnach aber dennoch ein, einen Betrag, der angeblich zwischen acht und 14,5 Millionen Euro liegt, an die Klägerin auszahlen. Für viele war dies ein indirektes Schuld-Geständnis.