Diese Hosen tragen wir im Frühjahr – Herzogin Kate macht es vor

Professionell, elegant und immer angemessen gekleidet – so kennt man die britische Herzogin Katherine. Wird ihr immer wieder eine gewisse Biederkeit in ihren Outfits vorgeworfen, so passiert das bestimmt nicht mit dem Look, in dem sie in diesen Tagen bei einem öffentlichen Auftritt erschien. Blauer Pulli, dazu eine locker geschnittene Hose. Genau diese verspricht nun einer der Frühlingstrends für dieses Jahr zu werden. Verständlich, schließlich ist diese Hosen gleichzeitig elegant, lässig und bequem, und schmeichelt fast jeder Figur. Wer weiß, vielleicht kam Kate ja wie unsereins in den vergangenen Lockdowns auf den Geschmack gemütlicher, lockerer Kleidung.