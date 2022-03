Carla Bruni beweist, dass diese Trendfrisur auch mit Ü50 toll aussieht

Vergangene Woche ließ sich Carla Bruni mal wieder bei einem Modeevent blicken. Das Modehaus Burberry hatte nach London zur Präsentation der Herbst/Winter-2022-Kollektion geladen. Unter die illustre Gästeschar hatte sich auch die 54-Jährige gemischt.

Bottleneck Bangs an Carla Bruni

Neben einem neuen Outfit, einem Set bestehend aus roter Hose und rotem Oberteil, zeigte die Französin auch ihre Interpretation eines der größten Frisurentrends der aktuellen Saison. Sogenannte Bottleneck Bangs sind vor allem unter sehr jungen Frauen, also Millenials oder der Generation Z, derzeit sehr populär: Bei diesem Haarschnitt wird der Pony in Stufen geschnitten, wobei er in der Mitte kürzer und geteilt ist. Auf Höhe der Wangenknochen entsteht ein leichter Bogen, der das Gesicht sanft umrahmt.