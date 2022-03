Kosmetiktrend Cupping: Warum jetzt auch im Gesicht geschröpft wird

Dies lässt sich auch in Eigenregie machen. Neben Seemann bieten auch zahlreiche andere Beautystores ganze Gläsersets für den Heimgebrauch an. Schröpfgläser aus Silikon oder aus Glas mit aufgesetztem Saugball können so kostengünstig in die heimische Schönheitsroutine integriert werden. Die Saugbälle werden leicht zusammengedrückt, damit auch hier beim Setzen auf die Haut ein leichter Sogeffekt entsteht. Statt wie am Rücken an einer Stelle zu verweilen, wird mit streichenden und kreisenden Bewegungen gearbeitet (für eine detaillierte Anleitung siehe Infokasten).

Prinzipiell kann die Schröpfmethode bei allen Hauttypen angewendet werden. „Nur wer unter Rosazea leidet, gerade einen Ausschlag hat oder andere aktive Entzündungen wie Akne, sollte die Schröpfgläser nicht zu Hause anwenden“, rät Enikö Seemann.

Warum das Schröpfen unter Beauty-Enthusiastinnen zuletzt so einen Hype erfahren hat – sowohl auf Youtube als auch Tiktok finden sich unzählige Videoanleitungen – erklärt sich die Expertin mit dem allgemein gesteigerten Interesse an holistischen, also ganzheitlichen, Beautybehandlungen so: „In den USA ist das Face Cupping schon länger ein großes Thema, jetzt kommt es endlich auch in Österreich an. Die Menschen achten zunehmend mit Selfcare-Ritualen wie diesem auf sich.“