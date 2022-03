Sie lassen glänzende Stellen im Gesicht innerhalb von Sekunden verschwinden und sind deshalb vor allem unterwegs ein unverzichtbarer Begleiter vieler Frauen. Doch leider finden sich auch in Kompaktpudern immer wieder Inhaltsstoffe, die dort nicht hineingehören.

Das Team des Verbrauchermagazins Öko-Test hat 20 Produkte im Labor genauer unter die Lupe genommen. Fazit: Fast ein Drittel der Puder fiel mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Immerhin vier schnitten mit "sehr gut" ab.

Hochgiftig und krebserregend

In sieben von den 20 getesteten Pudern fand das beauftragte Labor giftige Schwermetalle in einer Höhe, die Öko-Test kritisiert. Zwar sind minimale Mengen tolerierbar, da Blei, Arsen oder Antimon auch auf natürliche Weise in der Erdkruste vorkommen, jedoch orientierte sich Öko-Test an den Richtwerten des deutschen Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), oberhalb derer es die Einträge als technisch vermeidbar ansieht. Punktabzug gab es in diesem Test nur dann, wenn diese Werte überschritten waren.

Gesundheitsrisiken weisen die gefundenen Stoffe in vielerlei Hinsicht auf: Arsen ist hochgiftig und krebserregend, Blei reichert sich im Körper an und kann auf Dauer zu Vergiftungen führen. Und Antimo steht neben seiner potenziell hautirritierenden Wirkungen in seiner anorganischen Form in Verdacht, beim Menschen Krebs zu erzeugen. Bei den nachgewiesenen Gehalten handelte es sich um Werte, die keine akute Gesundheitsgefahr darstellen.

Außerdem wurde in jedem zweiten Puder Nickel gefunden, das als Kontaktallergen gilt.

Folgende Produkte fielen unter anderem mit der Bewertung "ungenügend" durch:

Lavera Mineral Compact Powder, Farbe: Honey 03

Artdeco High Definition Compact Powder, Farbe: neutral 3 soft cream

Maybelline Fit Me Matte + Poreless, Farbe: 120 Classic Ivory

Die vollständige Liste aller getesteten Produkten finden Sie in der März 2022-Ausgabe von Öko-Test.