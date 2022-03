Start von Berlin Fashion Week: "Mode ist immer auch politisch"

Die Berliner Modewoche findet zweimal j├Ąhrlich statt und vereint mehrere Veranstaltungen unter einem Dach. Dazu geh├Âren etwa auch Konferenzformate. Giffey sagte: "Die Mode ist immer auch politisch." Die Mode sei auch fr├╝her politisch gewesen. "Denken Sie an die Jakobinerm├╝tze, die f├╝r Freiheit und Unabh├Ąngigkeit stand. Denken Sie an die lilanen Farben der Frauenbewegung." Sie erinnerte etwa auch an das Peace-Zeichen. "Und deswegen ist diese Fashion Week auch politisch. Sie ist ein Zeichen des Zusammenhalts."