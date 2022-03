Herbst/Winter 2022: Die wichtigsten Modetrends von der Fashion Week

Unübersehbar auch in Pradas toller Kollektion. Wo Miuccia und Raf Simons zum weißen Tanktop (mit Triangolo-Logo) einen Metallgewebe-Rock samt kurzem Überrock mischten. Das Tanktop war dann noch oft zu sehen – bei Bottega Veneta, Gucci, Diesel und in Paris bei Chloé. Wird also spätestens im Herbst wieder einmal zum Must-have. Was Erinnerungen an Helmut Lang weckt, der es bereits in den frühen Achtzigerjahren als Erster auf den Laufsteg gebracht hatte.