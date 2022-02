Trendfarbe 2022: Wie Braun jetzt stilsicher gestylt wird

In New York ist man sich einig: Der nächste Winter soll modisch ganz im Zeichen von Braun stehen. Mag seitens der Designer im ersten Moment geradezu uninspiriert wirken, ein Blick auf die Präsentationen im Big Apple zeigt jedoch: Von langweiligen Ensembles kann keine Rede sein.

In der US-Modemetropole wurden in den vergangenen Tagen die neuen Kollektionen für die Herbst/Winter-2022-Saison vorgestellt. Heißt: Während sich unsereins gerade damit auseinandersetzt, was der nahende Frühling in modischer Hinsicht bringt, haben die Designer bereits sämtliche Trends parat, die in sechs Monaten getragen werden. Während auch so manche Knallfarbe (Pink!) auffallend oft auf dem Laufsteg zu sehen war, sind es vor allem Brauntöne, auf die sich die US-Modemacher eingeschossen haben.