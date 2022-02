Denim-Trends 2022: Wie Jeans heuer getragen werden

Der Modemacher ist nicht der einzige, der auf der Suche nach Inspirationen in vergangenen Zeiten schwelgt. Können Sie sich noch an die extrem tief sitzenden Jeans – ebenfalls ein modisches Relikt der 2000er-Jahre – erinnern? In den vergangenen Saisonen hatten einige Labels versucht, Hüftjeans wieder modern zu machen. Bislang mit mäßigem Erfolg. Wer sich trotzdem (noch einmal) drüber traut, sucht entweder den eigenen Kleiderschrank nach Überbleibseln ab oder investiert in ein neues Modell à la Dolce & Gabbana.