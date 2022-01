Fashion Week: Diese Haute-Couture-Kleider muss man gesehen haben

Prise Gelassenheit

Zum Beispiel Maria Grazia Chiuri. Die Chefdesignerin von Dior wählte für diese Saison eine zurückhaltende Farbpalette: Schwarz, Weiß und Grautöne bildeten die Basis für Chiuris Fokus auf die Handwerkskunst, vor jene der Stickerei. „Diese Kollektion zelebriert das Atelier“, sagte die Italienerin gegenüber der Vogue. „Ich wollte erklären, dass es anders als in der Vergangenheit ist. (...) Das ist etwas, das es überall auf der Welt gibt. Wir haben verschiedene Ateliers – in Paris, in Indien – und einen Dialog zwischen ihnen.“ Das Traditionshaus arbeitet seit Langem mit der Chanakya School of Craft in Mumbai zusammen, die Frauen in Handwerken wie spezieller Stickerei ausbildet.