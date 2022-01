Während auf der regulären Fashion Week, bei der die Ready-to-Wear-Kollektionen präsentiert werden, Models mit Kurven mittlerweile regelmäßig zu sehen sind, erreichte diese Diversität bisher nicht die Haute Couture. Die ultraluxuriösen Einzelstücke, für die meist ein sechsstelliger Betrag fällig ist, werden von ihren Designern nach wie vor am liebsten an extrem dünnen Frauen präsentiert.

Normale Körper in einzigartigen Kleidern

Fast schon radikal mutete nun deshalb die Modelwahl von Pierpaolo Piccioli an. Der Chefdesigner von Valentino präsentierte am Mittwoch seine neue Kollektion auch an Models, deren Körper ein wenig mehr jenem einer durchschnittlichen Frau ähnelt.