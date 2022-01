Chanel-Show: Charlotte Casiraghi galoppiert über den Laufsteg

Bereits Tage vor der Präsentation am Dienstag in Paris, bekamen Modefans einen Vorgeschmack auf das Thema der Haute-Couture-Kollektion von Chanel. In den sozialen Medien machte ein Shooting mit Charlotte Casiraghi und ihrem Pferd die Runde.

Vier Hufe auf dem Runway

Aufmerksame Follower jener Showgäste, die auf ihren Instagram-Accounts live von der Location berichteten, konnten bereits ahnen, welches Highlight auf sie zukommen würde. Der Laufsteg war bestreut, ähnlich jenem Boden, der auf Reitplätzen zu finden ist.

Casiraghi war es auch, die die Show am Dienstagmorgen eröffnete. Jedoch nicht als klassisch über den Laufsteg schreitendes Model, sondern auf eben jenem Pferd, das bereits auf den Vorab-Fotos zu sehen war. Zunächst durchquerte die passionierte Springreiterin im Schritt die Location. Später ging es sogar im Galopp über den Laufsteg.