Was Napoleon mit den neuen Verlobungsring-Trends zu tun hat

Prinzessinentraum

Ausgefallene Kreationen wie diese mögen unter US-Promis beliebt sein. In Österreich ist man in Sachen Verlobung derzeit noch klassisch unterwegs. „Deutlich über 90 Prozent unserer Kundschaft greift nach wie vor zum Brillanten“, weiß Sebastian Schröter, Teil der Geschäftsleitung von Juwelier Heldwein. Auf sogenannte Fancy Cuts, also alles, was von der runden Form abweicht, falle die Wahl deutlich seltener.

Napoleons Vorliebe für den Saphir teilen die heimischen Heiratswilligen schon eher. Wobei hier eher Lady Dianas berühmter Ring als Inspiration gilt, wie Schröter weiß: „Der Prinzessinnentraum wird ganz gerne ausgelebt.“