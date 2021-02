Nachhaltige Diamanten: Wie aus CO2-Emissionen Schmuck entsteht

Wer künftig Schmuck aus Kohlenstoff-Atomen aus der Atmosphäre tragen möchte, muss jedoch tief in die Tasche greifen. Aethers Schmuckstücke starten bei umgerechnet rund 6.500 Euro – sind derzeit jedoch restlos ausverkauft. „Wir sehen nachhaltige Kreationen wie diese als den Luxus der modernen Zeit“, sagt Ryan Sherman. „Es gibt eine ganze Generation an Kunden, die nur erwirbt, was zu ihren Werten passt.“

Man wolle mit der Marke Aether in der Schmuckbranche neue Standards setzen. Keine Angst, dass die Konkurrenz die clevere Idee innerhalb kürzester Zeit abkupfern könnte?

„Nein“, sagt der Co-Gründer überzeugt. „Andere werden versuchen, uns zu kopieren. Aber das ist genau das, was wir wollen: Unsere Konkurrenz zu ebenfalls besseren Geschäftspraktiken zum Wohle der Umwelt animieren. “