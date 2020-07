Schmuck: Warum immer mehr Designer nur zu recyceltem Gold greifen

Baden in Gift

Zum einen sind es die Minenkonzerne, die im Tage- oder Bergbau goldhaltiges Gestein fördern. Letzteres wird fein gemahlen, der Sand kommt anschließend in hochgiftige Cyanitlauge, die das Gold löst. Auf die riesigen Maschinen, die hierfür benötigt werden, müssen Kleinschürfer, die auf eigene Faust arbeiten, verzichten. Filme über Goldförderung zeigen, wie illegale Schürfer die einfachsten Hilfsmittel anwenden. Um ans in Schlamm verborgene Gold zu kommen, setzen Einheimische im peruanischen Amazonasgebiet günstiges Quecksilber ein. Dafür stellen sie sich mit nackten Beinen knietief in mit dem Nervengift und Schlamm gefüllte Bottiche, um das Gold zu binden. Neben Gesundheitsproblemen und Umweltschäden sind auch Kinderarbeit und Kriminalität ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel dieser Branche.