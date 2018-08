Warum immer mehr Diamanten aus dem Labor kommen

Dass Synthesen in Zukunft den Diamantschmuck-Markt dominieren werden, glaubt der Wiener Juwelier Felix Köck-Marek nicht. "Beim Diamantenkauf wird auch immer eine gewisse Wertbeständigkeit mitgeliefert, was beim Labor-Stein nicht der Fall ist." Als Wertanlage sei eine Synthese für ihn deshalb unbrauchbar. Hinzu komme der emotionale Aspekt: "Damit ein Diamant entstehen kann, müssen viele Faktoren in der Natur perfekt zusammenspielen. Wenn etwas, das normalerweise Tausende Jahre zur Entstehung braucht, innerhalb von kürzester Zeit nachgemacht wird, geht für mich als Juwelier die Faszination verloren."

Nikl ist sich sicher, dass der Sekundärmarkt, also das Recycling bestehender Steine aus der Natur, in Zukunft von größerer Bedeutung sein wird. "Aber wenn es zu einer natürlichen Verknappung der Steine aus der Natur kommt, könnten auch Synthesen in manchen Schmuckbereichen eine größere Rolle spielen." Im Luxus-Segment sieht er Labor-Diamanten jedoch auch langfristig als Nischenprodukt.