Besuch vom Diamanthändler: "Es ist ein gefährliches Business"

Veränderte Wünsche

Für den Diamanthändler aus Israel, eine der Drehscheiben der Schmuckindustrie, ist die Zeit vor Weihnachten Hauptsaison. Diamantschmuck gehört nach wie vor zu den Klassikern unterm Weihnachtsbaum – daran hat auch die Pandemie nichts geändert. „Seit Corona brummt das Geschäft. Eine gewisse Klientel gibt sehr viel Geld für Diamanten aus“, verrät G.

Lose Steine, die in Zeiten von hoher Inflation zuletzt häufig als Investment gekauft wurden, spielen als Präsent unter dem Christbaum allerdings kaum eine Rolle. „Hier wird nach wie vor zu Schmuck gegriffen“, weiß Juwelier Köck. Zusätzlich zu weißen Diamanten als Klassiker sind in den vergangenen Jahren bunte Varianten, sogenannte Fancy Colours, immer beliebter geworden. „Vor sechs Jahren haben nur wenige nach ihnen gefragt“, erinnert sich der Gemmologe. „Mittlerweile sind farbige Diamanten auch in den Köpfen der Kundschaft angekommen.“

Wer sich für sattes Gelb oder kräftiges Pink entscheidet, setzt auf gewissen Seltenheitswert: „Auf 10.000 weiße Diamanten kommt nur ein Fancy-Colour-Diamant.“