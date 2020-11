Warum ausgerechnet gelbe Diamanten seit jeher so faszinieren

Der Fund des Tiffany-Diamanten sei alleine aufgrund seiner Größe eine Sensation, jedoch gelten auch kleinere Steine als rar. „Gelbe Diamanten sind sehr selten. Auf 1.000 Karat farbloser Diamanten kommt lediglich ein Karat in Gelb.“ In Anbetracht dessen, dass Schätzungen zufolge das natürliche Diamantvorkommen in einigen Jahrzehnten zuneige gehen wird, wird der gelbe Diamant noch mehr Seltenheitswert erlangen. Köck: „Es gibt nur noch wenige in Afrika gelegene Minen, die ihn noch in einer intensiven tiefgelben Farbe schürfen. In Russland werden sie beispielsweise so gut wie gar nicht gefunden.“

Letztere ist es, auf die viele Juweliere besonders großen Wert legen, denn: „Ebenso wie bei farblosen Diamanten gibt es auch bei ihren Verwandten unterschiedliche Qualitäten“, erklärt der Wiener Gemmologe. Wer sich für ein Schmuckstück mit gelben Diamanten interessiert, muss jedoch nicht zwangsweise tiefer in die Tasche greifen. „Ein weißer Diamant in Top-Qualität kostet ebenso viel wie ein gelber Diamant in Selbiger“, weiß Köck.