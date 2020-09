Schmucktrend: Modekenner tragen jetzt Siegelringe

Individualität

Seine eigentliche Funktion verlor der Siegelring später, ganz von der Bildfläche verschwand er jedoch nie. Vielmehr tauchte er an eher unerwarteter Stelle auf. In den Achtzigerjahren entdeckte die Hip-Hop-Szene den symbolträchtigen Ring für sich, dort wird er seither in bester Protz-Manier zu anderem üppigen Schmuck wie schweren Goldkettchen kombiniert. Auch hier blieb der Siegelring vornehmlich Männersache.

Erst seit Kurzem ist er immer öfter auch an modebewussten Frauen zu sehen. In weniger opulenter Form wird der Siegelring nun sogar zum Blumenkleid ausgeführt. „40 Prozent meiner Siegelring-Kunden sind Frauen“, verrät Juwelier Michael Kruzik im KURIER-Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Wiener Manufaktur Brüder Nowotny bietet er auch individuelle Fertigungen an.

Die Kundschaft teile sich dabei in zwei Gruppen: „Die einen sind sehr schmuckaffin und finden diesen Trend einfach toll.“ Der Großteil wünscht sich eine personalisierte Variante, beispielsweise mit Initialen. Lagensteine wie Onyx oder Lapislazuli verleihen den Ringen einen modernen Schliff. Es gebe jedoch nach wie vor auch Familien, die ihr eigenes Wappen in Schmuckform verewigt haben wollen. Kruzik: „Teils werden Siegelringe den erwachsen gewordenen Kindern zu einem besonderen Anlass geschenkt.“ Einige wollen den Schmuck dezidiert zum Versiegeln von Briefen verwenden. In diesem Fall muss er auch wie damals hergestellt werden: Die Gravur muss spiegelverkehrt sein.