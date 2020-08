Verknoten und Anlaufen: So sollte Schmuck (nicht) aufbewahrt werden

Unzählige Ketten in einer Schale zusammengeworfen, dazu Ringe in diversen Schälchen verteilt – in Sachen Schmuck herrschen bei vielen chaotische Zustände. Dabei könnte Ordnung so einfach sein. Ikea bietet für sein Pax-System spezielle Schmuckeinsätze für die obersten Laden an. Kommt ein Schrank-Update nicht infrage, tut es auch eine größere Schatulle. Doch auch dort muss Ordnung herrschen.

Ketten sollten, um nicht zu verknoten, jedoch auf einem Schmuckhalter hängen. Damit auf Reisen nicht entwirrt werden muss, bietet sich der Transport in kleinen Schmucksäckchen an. Zuvor die Kette durch einen Papierstrohhalm fädeln und verschließen. Anschließend den Strohhalm einrollen und in das Säckchen legen – so kommt jede Kette ohne Knoten am Ziel an.