Geschäft mit Diamanten: Das Tauziehen um die (jüngere) Kundschaft

Viele Handelsstufen

Mit der „Full Craftmanship Journey“ reagiert das über 180 Jahre alte Unternehmen auf den seit Jahren zunehmenden Druck seitens der Kundschaft nach detaillierten Informationen über die Herkunft ihrer Preziosen. Tief sitzen nach wie vor die Eindrücke aus Hollywood-Blockbustern wie „Blood Diamonds“ und zahlreichen Dokumentationen.

Zwar wurde vor bald 20 Jahren der Kimberley Prozess verabschiedet, der den Handel mit sogenannten Blutdiamanten zur Finanzierung von Kriegen in Afrika so gut wie unterbindet. Immer wieder wird jedoch kritisiert, dass Menschenrechte und Nachhaltigkeit nicht ausreichend berücksichtigt werden. Aus welchem Land ihre Diamanten stammen, können nach sieben bis acht Handelsstufen bis heute nicht einmal die renommiertesten Juweliere angeben. Tiffany und Co. vermag dies als weltweit erster.