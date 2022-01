Nachruf: Wie Manfred Thierry Mugler Modegeschichte schrieb

Erster Versuch ein Flop

Die großen Bühnen der Welt sucht der am 21. Dezember 1948 in Straßburg in eine aus Linz stammende Familie geborene Mugler schon früh. Im Alter von 14 Jahren beschließt er als Balletttänzer durchzustarten. Seine Leidenschaft für Mode, angefacht durch das Umarbeiten von auf Flohmärkten günstig erstandenen Kleidungsstücken, versiegt auch während seiner Ausbildung zum Tänzer nicht. Steht er gerade nicht auf der Bühne, zeichnet er neue Entwürfe.

Mit 20 Jahren zieht es ihn nach Paris, wo er lange als freischaffender Designer arbeitet, bis er im Jahr 1973 mit seinem Label Café de Paris den nächsten Schritt wagt. Die vom Ballett inspirierte erste Kollektion ist ein Flop. Selbst sein Geschäftspartner lässt kein gutes Haar daran – zumindest die Präsentation sei spektakulär gewesen.

Also alles auf Anfang – unter neuem Markennamen. „Manfred“ erscheint dem Designer nicht kosmopolitisch genug, er arbeitet ab sofort nur als „Thierry Mugler“. Kurze Zeit später werden die ersten Kreationen präsentiert: Extrem tiefe Ausschnitte, so eng geschnittene Taillen, dass einem schon beim Hinsehen die Luft wegbleibt, und die nächste Knöchelzerrung ankündigende High Heels – Muglers Vision der starken Frau ist ebenso spektakulär anzusehen wie unbequem. Eine Femme fatale, wie sie im Buche steht. Tragbar und heute wieder en vogue: seine breiten Schulterpartien.