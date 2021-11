Star-Designer Virgil Abloh unerwartet gestorben

Die Nachricht ist ein Schock für die internationale Modewelt: Virgil Abloh, Kreativchef bei Louis Vuitton und Gründer der bekannten Streetwear-Marke Off-White, ist im Alter von 41 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das teilte sein Arbeitgeber am Sonntagabend via Twitter mit.

Abloh habe seit mehr als zwei Jahren gegen eine sehr seltene und aggressive Krebserkrankung gekämpft, hieß es auf seinem persönlichen Instagram-Account. Er habe sich nach der Diagnose im Jahr 2019 dazu entschieden, die Erkrankung nicht öffentlich zu machen und seither mehrere kräftezehrende Behandlungen durchgestanden.

Kreatives Genie

In der Mitteilung des Konzerns sagte Bernard Arnault, Geschäftsführer des Mutterkonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH): "Wir sind alle schockiert über diese schreckliche Nachricht. Virgil war nicht nur ein genialer Designer und Visionär, sondern auch ein Mann mit einer wunderschönen Seele und großer Weisheit."